В поликлинике Талдома 12 октября пройдет единый день диспансеризации

12 октября с 9:00 до 14:00 в поликлинике города Талдом пройдет единый день диспансеризации, сообщает пресс-служба администрации округа.

По программе диспансеризации можно пройти бесплатное комплексное обследование организма, включающее: анкетирование, помогающее определить факторы риска развития неинфекционных заболеваний; прием врачей (терапевт, гинеколог), общий анализ крови и определение уровня глюкозы, холестерина, измерение показателя насыщения крови кислородом, артериальное и внутриглазное давление, флюорография, онкоскрининг (для мужчин анализ крови на ПСА, для женщин мазок на цитологию и маммография молочных желез для женщин старше 40 лет).

По результатам первичной диагностики врач оформит заключение о состоянии здоровья, при отклонении от нормы направит на дальнейшее дообследование и консультацию узких специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.