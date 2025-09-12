В поликлинике Солнечногорска открыли рентген-кабинет

Современный рентген-кабинет открыли в Андреевской поликлинике ГБУЗ МО «Солнечногорская больница» после капитального ремонта. Его оснастили отечественным стационарным комплексом «Р-500 Дуограф». Цифровое оборудование повышает точность диагностики и минимизирует лучевую нагрузку на организм, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы были проведены по программе губернатора Московской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На открытии присутствовали замглавы городского округа Ирина Тишина и главврач Солнечногорской больницы, куратор проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» Лариса Борисова.

«Российский продукт заменяет устаревшее оборудование, использовавшееся с 2012 года, и значительно повышает безопасность пациентов и врачей. Новый аппарат снижает воздействие ионизирующего излучения, обеспечивая более комфортные и безопасные условия для диагностики», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В обновленном кабинете доступно проведение рентгенографических исследований всей костной системы и по направлению стоматологии. Аппарат позволяет моментально получать снимки с высокой степенью детализации.

«Рентгенологические исследования проводятся по назначению врача: терапевта, травматолога, невролога. Рентгенолог расшифровывает снимки, пишет заключение, на основании которого врач-специалист ставит диагноз и назначает лечение», — сказала заведующая Андреевской поликлиникой Марина Патрина.

Обследование пациента занимает 15 минут. Пропускная способность рентген-кабинета составляет 24 человека в сутки.

Ранее в округе новыми рентген-аппаратами оснастили Менделеевскую городскую поликлинику и Луневскую амбулаторию.

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3 579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.