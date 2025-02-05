В поликлинике Раменского приступила к работе новый врач-педиатр

24 января 2025 года в Удельнинской поликлинике Раменского округа начала работать участковый врач-педиатр Екатерина Володина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Екатерина закончила один из самых престижный медицинских вузов — РНИМУ им. Н. И. Пирогова по специальности «Педиатрия» в 2012 году. В 2013 году прошла интернатуру по специальности «Педиатрия». Сейчас стаж работы специалиста — уже больше 11 лет.

«Педиатр — это не просто профессия, это призвание! Помочь детям может только настоящий профессионал, человек неравнодушный и способный чувствовать чужую боль, как свою!» — сказала Володина.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 000 руб.;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 000 руб.;

выплату молодым специалистам — 15 000 руб.;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Все актуальные вакансии можно посмотреть на сайте Раменской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.