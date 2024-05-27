В поликлинике округа Пушкинский заменили устаревший рентгеноаппарат

В поликлинике № 1 Пушкинской больницы имени проф. Розанова В.Н. начал работать новый рентгеновский аппарат. Он установлен взамен устаревшей аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Мы проводим большую работу по замене аналогового тяжелого оборудования на современное цифровое. В Пушкинской больнице обновили уже 3 рентгеноаппарата, в ближайшее время введем в работу еще 3. На эти цели было направлено более 115 млн рублей», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Новый рентгеновский аппарат имеет ряд преимуществ по сравнению с аналоговым предшественником. В частности, более высокое качество изображения, низкую лучевую нагрузку, просмотр снимка доступен врачу сразу после исследования.

«Это новый рентгеноаппарат, на котором в сутки мы будем проводить около 50 исследований. Современный цифровой рентгеновский диагностический комплекс способен выполнять весь спектр рентген-исследований. И ничем не отличается от тех, что за последнее время были установлены в подразделениях больницы», — уточняет заведующий рентгенологическим отделением больницы Евгений Шелудько.

Рентген-диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии медицинских показаний. С завтрашнего дня в Пушкинской больнице в тестовом режиме начнут работать еще 3 рентгеноаппарата — в поликлиниках № 2 и № 8, а также в стационаре в Ивантеевке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.