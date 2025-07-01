В поликлинике № 6 Балашихи появился новый флюорограф

Новый аппарат отечественного производства компании «МТЛ» появился в поликлинике № 6 в Балашихе. Флюорограф будет работать в две смены. Планируемая загрузка нового оборудования — до 110 человек в день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Открытие кабинет флюорографии — это значимый момент, потому что все пациенты раз в год должны проходить флюорографию легких. Это нужно и востребовано. Такие кабинеты мы стараемся открывать практически во всех поликлиниках, так как это имеет важное значения для оказания медицинской помощи жителям Балашихи», — сказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Новый аппарат открытого типа будет удобен для пациентов, в том числе и для маломобильных граждан.

«Флюорографическое исследование необходимо в рамках диспансеризации пациентов, ранней профилактики туберкулеза и раннего выявления онкологических заболеваний, рака легкого», — поделилась заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова.

Перед установкой нового оборудования в кабинете провели капитальный ремонт. Это обеспечит комфорт жителей во время обследования и создаст благоприятные условия для работы медицинского персонала.

Новое современное оборудование в поликлиниках округа открывается в рамках программы модернизации здравоохранения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.