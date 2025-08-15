В поликлинике Мытищ пройдет день семейного здоровья

Жители городского округа Мытищи смогут пройти комплексное медицинское обследование в рамках Дня семейного здоровья, который состоится шестнадцатого августа в поликлинике № 6 (мкр. Пироговский). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Медицинское обследование включает в себя консультации нескольких профильных высокоуровневых специалистов, а также необходимый набор анализов и исследований. Все процедуры можно пройти в течение одного дня без предварительной записи.

Итоги обследований будут доступны в личном кабинете каждого пациента на портале «Здоровье». В случае обнаружения тревожных симптомов, требующих дополнительного внимания, пациент будет направлен на второй этап диспансеризации и проконсультирован.

Не забудьте взять с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении), полис ОМС, выданный в Московской области, и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.