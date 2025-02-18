В поликлинике медико-санитарной части № 21 Электростали начали работать два новых врача

Евгения Сергеевна имеет профессиональный опыт и хорошее образование. В 2018 году она окончила Российский университет дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы. В 2021 году прошла ординатуру по специальности «Ревматология» в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского (г. Москва). С 2018 года работала терапевтом и ревматологом в Электростальской больнице и медицинском центре.

Теперь Евгения Сергеевна продолжит свою профессиональную деятельность во взрослой поликлинике ЦМСЧ № 21. Она будет принимать пациентов с понедельника — по пятницу с 8:00 до 13:00. Записаться на прием можно через инфомат в поликлинике, через сайт reg.fmba.gov.ru или портал госуслуги.

Также в Центральной медико-санитарной части № 21 в детской поликлинике к работе приступила новый врач-ортодонт Оксана Олеговна Сердечная.

Оксана Олеговна окончила Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова в 2015-м году. Специалист имеет 10-летний опыт работы в стоматологических клиниках Электростали и Ногинска. Записаться на прием можно через инфомат детской поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.