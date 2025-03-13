В поликлинике Лосино-Петровского 15 марта мужчины могут проверить свое здоровье

15 марта во взрослой поликлинике ОП № 4 в городе Лосино-Петровский с 9:00 до 14:00 пройдет День открытых дверей по теме «День мужского здоровья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В комплексное обследование входит:

осмотр врача-терапевта;

УЗИ почек;

анализы крови: общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ крови на вирусные гепатиты и ВИЧ, общий анализ мочи, анализ крови на Простатический специфический антиген (ПСА)

«Основной акцент мы решили сделать на мужчин, так как они чаще всего сидят дома и не обращаются к врачам, дополнительно мужчинам будет проводится забор крови на ПСА. Приглашаем мужчин прийти к нам в субботу!» — поделилась заведующая поликлиникой для взрослых Иркям Алукаева.

День открытых дверей пройдет 15 марта с 9:00 до 14:00, взрослая поликлиника ОП № 4 в г. Лосино-Петровский, кабинет № 110, 112.

Записаться на День здоровой почки можно по телефону: 8(991)650-19-53, это абсолютно бесплатно. Приходить нужно будет натощак. С собой нужно взять только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.