В поликлинике Коломны заработал кабинет спортивной медицины

В Коломенской больнице открыто новое направление — спортивная медицина. Теперь жители округа, которые занимаются физической культурой, массовыми видами спорта, спортом на этапе начальной подготовки, готовятся принять участие в спортивных соревнованиях или планируют сдать нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», могут обратиться в поликлинику № 2 за допуском к участию в этих мероприятиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В поликлинике № 2 начал работать кабинет спортивной медицины. В нем жители округа смогут бесплатно пройти необходимые обследования для допуска к занятиям физкультурой, спортом или участия в спортивных соревнованиях. Пока принимаем пациентов в возрасте старше 18 лет, но с нового года планируем начать прием детей, в том числе тех, кто занимается в спортивных секциях и ежегодно предоставляет справки о состоянии здоровья для допуска к занятиям. Сообщим об этом дополнительно», — рассказала заведующая поликлиникой № 2 Юлия Новожилова.

Кабинет спортивной медицины работает на базе поликлиники № 2 по адресу: Коломна, ул. Астахова, д. 9, каб. № 326. Запись в кабинет спортивной медицины осуществляется самостоятельно по единому номеру 122 либо через личный кабинет портала «Здоровье». Для этого необходимо выбрать специальность «Лечебная физкультура и спортивная медицина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.