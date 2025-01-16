В поликлинике Клина начнет работу рентген-кабинет

В поликлинике № 2 Клина готовится к открытию рентген-кабинет. Ход работ сегодня проверила глава городского округа Клин Алена Сокольская с главным врачом Клинской больницы Ольгой Стебловской, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый цифровой рентген-аппарат отечественного производства поставлен в Клин по госпрограмме Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Для него подготовлен и новый кабинет. Здесь станет еще комфортнее и пациентам и медперсоналу.

Новая техника будет работать для приписного населения 2-й поликлиники, а это более 26 тысяч жителей округа. После положительного санитарного заключения рентген-кабинет откроют. Ожидается, что это состоится в середине февраля.

Глава округа Алена Сокольская отметила, что масштабное техническое перевооружение коснулось всех поликлиник округа в 2024 году и продолжается в новом, 2025-м.

«Это настоящая трансформация, которая происходит на наших глазах. Жители Клина еще помнят, как выглядела 2-я поликлиника сравнительно недавно — деревянные полы, неприглядные стены и двери, узенькие коридоры, в которых пациенты стоят в живой очереди… Сейчас это учреждение совсем другого класса и уровня. Спасибо правительству области и губернатору за внимание к этой чувствительной для людей теме», — сказала Алена Сокольская.

Она напомнила, что в 2024–2025 году будет заменено рентгеновское оборудование в двух поликлиниках г. Клин и г. Высоковск, и один рентген в стационаре Больничного комплекса. Перевооружение 80% — прекрасный результат в интересах жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.