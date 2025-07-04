В поликлинике Каширской больницы состоялся выездной прием врачей из НИКИ детства

«Каждый ребенок, который пришел на прием, был заранее приглашен в связи с медицинскими показаниями. Подобные мероприятия дают возможность своевременно выявить заболевания и оказать необходимую помощь еще до того, как возникнут серьезные осложнения», — подчеркнула заместитель главного врача Каширской больницы Татьяна Пономарева.

Для максимально точной диагностики непосредственно на месте был развернут мобильный комплекс, где дети смогли пройти лабораторные исследования, ЭКГ сердца, а также оценить функции внешнего дыхания. По итогам осмотра 11 пациентов были направлены на дальнейшее обследование и консультацию непосредственно в НИКИ детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.