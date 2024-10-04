В поликлинике Дзержинского начал вести прием новый врач-невролог

Кандидат медицинских наук Ольга Протасова имеет обширный опыт работы, за ее плечами почти 30 летний стаж работы. В 1995 году окончила Кировский государственный медицинский институт, там же прошла интернатуру и клиническую ординатуру по неврологии, сообщает пресс-служба администрации округа Дзержинский.

Записываться на прием к неврологу в ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» необходимо через терапевта, который может назначить необходимые обследования, необходимые узкому специалисту для дифференциальной диагностики и определить в консультации какого именно врача нуждается заболевший. Пациентам, состоящим на диспансерном наблюдении у невролога с такими заболеваниями, как эпилепсия, перенесших инсульт, травмы головного и спинного мозга и прочими серьезными патологиями, доступна самостоятельная запись по телефону 122.

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года кадровый состав Дзержинской городской поликлиники пополнили сразу несколько специалистов, среди них онколог, эндокринолог взрослый, уролог, участковый терапевт, травматолог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.