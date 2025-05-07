В поликлинике Долгопрудного появился новый маммограф

В городскую поликлинику № 1 Долгопрудного введен в эксплуатацию современный маммограф. Аппарат отечественного производства отличается быстротой выполнения исследования и низкой лучевой нагрузкой на пациенток, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маммограф позволяет качественно выполнять объемные снимки в разных проекциях и получить результаты обследования уже через 10-15 минут.

Пройти диагностику на новом оборудовании можно не только по направлению, но и в рамках диспансеризации. Врачи напоминают, что своевременные медосмотры помогают выявлять и предупреждать заболевания на ранних стадиях, а значит эффективнее бороться с недугом.

Записаться на профилактическое обследование можно дистанционно на портале госуслуг или по единому номеру телефона 122.

Тяжелая медицинская техника поставлена в поликлинику в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга. «Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.