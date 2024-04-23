В поликлиниках Пушкинского округа прошел единый день диспансеризации

В поликлиниках Пушкинского прошел единый день диспансеризации и день семейного здоровья, передает пресс-служба администрации городского округа.

Проверить свое здоровье пришли 185 человек, из них 33 — несовершеннолетние. По результатам диагностики, здоровы — 43, с факторами риска — 48, с заболеваниями — 90 с тяжелыми хроническими заболеваниями — 4.

Основные факторы риска: повышенное давление и холестерин, низкая физическая активность и избыточная масса тела. Основное среди выявленных подозрений: у 64 человек заболевания сердечно-сосудистой системы, у 17 — болезни органов дыхания, у 14 — сахарный диабет. У четырех — подозрение на онкологию, их и еще 90 человек направили на дополнительные обследования в рамках второго этапа диспансеризации.

Следующий единый день диспансеризации и день семейного здоровья запланирована на 18 мая.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.