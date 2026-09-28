В поликлиниках Мытищ установили цифровые маммографы

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Цифровые маммографы работают в поликлиниках № 5 и № 6 Мытищ. Пройти обследование можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье обновляют диагностическое оборудование медучреждений в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин рассказал о закупке маммографов.

«За последние три года в медучреждениях региона запустили 24 новых цифровых маммографа, на их приобретение направили 477 миллионов рублей», — отметил Максим Забелин.

По поручению губернатора Андрея Воробьева такие аппараты установили в поликлиниках № 5 и № 6 Мытищ. Оборудование позволяет делать высокоточные рентгеновские снимки и выявлять патологические новообразования на ранних стадиях.

Пройти обследование можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.