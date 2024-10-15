В поликлиниках МОЦОМД в Люберцах можно сделать прививки от гриппа и пневмококка

Во всех трех детских поликлиниках Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Люберцы можно привить детей от гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вакцинация производится бесплатно в рамках программы ОМС. Перед вакцинацией проходит обязательный осмотр педиатра. В наличии есть безопасная современная противогриппозная вакцина для детей «Ультрикс Квадри». Для тех, кто хочет сразу обезопасить себя и от пневмококка — «Превенар-13».

«Нас часто спрашивают, как быть, если прививка от пневмококка не была сделана вовремя? Если прививка начата в интервале от 2 месяцев до года, малышу делают две прививки с интервалом в 2 месяца. С ревакцинацией в 15 месяцев, но не ранее, чем 4 месяца от последней прививки. Если прививка делается в интервале между 12 месяцами и 2 годами, то вакцинацию делают двукратно с интервалом в 2 месяца. Если же ребенок до года успел получить только одну прививку, то после года делаются еще две. Первая не ранее, чем через 2 месяца от предыдущей. Вторая не ранее, чем через 4 месяца от последней. От 2 до 5 лет вакцину вводят однократно. После 5 лет прививку делают полисахаридной вакциной только детям из групп риска, однократно. Кроме того, для детей из групп риска возможно сочетание двух вакцин», — сказал эпидемиолог МОЦОМД Николай Лищук.

Недоношенным малышам прививка не противопоказана. «Превенар-13» можно делать детям, родившимся на любом сроке. Несколько меняется график вакцинации. Ребенок получит не 2, а 3 прививки на первом году жизни. За такими малышами устанавливается наблюдение врача. Риски побочных реакций у недоношенных детей не превышают риск для обычного ребенка.

Привиться можно в детской поликлинике № 1 по вторникам и четвергам с 8:00 до 20:00, № 2 — понедельник/среда/четверг/пятница — с 8:00 до 17:30, № 3 — по вторникам и четвергам — с 10:00 до 19:30.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.