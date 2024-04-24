В поликлиниках Москвы ИИ начнет анализировать рентгеновские снимки

В столичных поликлиниках начнут применять искусственный интеллект для анализа рентгеновских снимков, процедура будет проходить без участия врача, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

По словам градоначальника, каждый год делается около 2 млн флюорографий и рентгенографий органов грудной клетки, большая их часть — для профилактики. Так, на 99% флюорографий не выявляются патологии, а медики описывают «норму».

Сейчас ИИ-алгоритмы могут точно определить отсутствие признаков заболеваний, поэтому им хотят доверить анализ и описание исследований. Для этого появился специальный тариф ОМС. ИИ позволит ускорить описание исследований и повысить точность диагностики.

В случае отсутствия на снимке признаков заболеваний заключение от нейросети автоматически загрузится в электронную медицинскую карту пациента. Если ИИ обнаружит отклонение от нормы, то описание получат врачи. Тогда пациенту направят заключение специалиста в течение суток.

Для дополнительной гарантии с мая по сентябрь заключения нейросети будут проверять ведущие российские рентгенологи. В течение 2 дней в медкарту поступит заключение от врача.

До конца 2024 года эксперты сделают выводы о безопасности применения ИИ без участия врача. При успехе технология продолжит работать автономно на постоянной основе.