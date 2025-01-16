В поликлиниках Люберец вновь стартовала диспансеризация после новогодних каникул

После новогодних каникул в поликлиниках Люберецкой областной больницы жители городского округа Люберцы вновь могут пройти диспансеризацию, сообщает пресс-служба администрации округа.

В поликлинике № 12 в микрорайоне Зенино (ул. Вертолетная, 7) о важности своевременного обследования пациентам напоминают, начиная с регистратуры и медицинских постов и заканчивая приемом у врача.

В рамках диспансеризации ‍пациенты могут пройти флюорографию и маммографию на первом этаже поликлиники № 12, а записаться с 8:00 до 20:00 в любой удобный день. Один раз в месяц по субботам диспансеризацию проводят для тех, кто не может сделать это в будни.

Пациентам поликлиники микрорайона Зенино доступны все врачи первичного звена — терапевт, хирург и офтальмолог. Если возникнут показания для второго этапа диспансеризации, в медучреждении больного примет кардиолог или эндокринолог, можно будет выполнить суточное мониторирование артериального давления, гастроскопию и пройти другие обследования.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.