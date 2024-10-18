В поликлиниках и мобильных пунктах Долгопрудного проходит вакцинация от гриппа

В Долгопрудном пройти вакцинацию от гриппа можно как в поликлиниках города, так и в мобильных пунктах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Используются препараты «Флю-М», «СовиГрипп», «Ультрикс Квадри» (детская).

В мобильные пункты вакцинации можно не записываться, достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. В прививочные кабинеты поликлиник требуется предварительная запись.

Запись осуществляется по единому номеру телефона 122 (запись к врачу, вызов врача на дом, получение справочной информации), в личном кабинете портала государственных услуг, в Telegram-боте «Денис», на приеме у врача, через инфомат в поликлинике.

График работы мобильных пунктов на октябрь и ноябрь:

МФЦ (ул. Первомайская, д. 11) — 22, 30, 31 октября — 16:30-18:30; 7, 11, 13, 18, 21, 26 ноября — 16:30-18:30;

ДНПП (пл. Собина, д. 1) — 24,31 октября — 10:00-11:00; 7, 14, 21, 28 ноября — 10:00-11:00;

ЦКОС (ул. Ак. Лаврентьева, д. 23) — 1, 15, 29 ноября — 11:00-12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.