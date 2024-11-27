В подразделениях больницы Видного приняли более 830 тыс пациентов в 2024 году

В структурных подразделениях Видновской клинической больницы за 10 месяцев текущего года приняли в общей сложности 832,5 тыс. пациентов, 17 тыс. из них пролечили в стационаре, остальных — амбулаторно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«В условиях стационара нашими хирургами в течение года был выполнен ряд уникальных операций, таких как гибридная операция по трепанации черепа с двух сторон, эндопротезирование пациентов с ожирением и сопутствующими патологиями, удаление гигантской вентральной грыжи, лапароскопическая резекция дивертикула Меккеля, операция по удалению кистозного удвоения тощей кишки больших размеров и другие. Все сложные хирургические манипуляции прошли успешно, пациенты чувствуют себя хорошо», — сказал главврач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.

Видновская клиническая больница обслуживает 232,5 тыс. прикрепленного населения, в том числе 63,3 тыс. детей.

В состав клинической больницы Ленинского округа входят круглосуточный стационар, два стационарных корпуса — в Расторгуево и в Молоково, 11 поликлинических подразделений — поликлиники для взрослых и детей, девять амбулаторий, два фельдшерско-акушерских пункта и травмпункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.