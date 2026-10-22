В Подольской больнице рассказали о приеме неотложных пациентов

Кабинеты неотложной помощи во всех поликлиниках Подольской областной клинической больницы, кроме поликлиники на Бородинской, 22, принимают пациентов без записи с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В кабинетах неотложной помощи Подольской областной клинической больницы терапевты принимают в порядке живой очереди. Обратиться за помощью может любой пациент. Кабинеты открыты во всех поликлиниках больницы, кроме поликлиники на Бородинской, 22.

«Кабинеты неотложной помощи подразделяются на два вида: для пациентов соматического профиля и для больных с признаками ОРВИ (фильтр-бокс). Для того, чтобы пациенты не пересекались, кабинеты для пациентов с признаками ОРВИ обустроены отдельным входом», — рассказала заведующая терапевтическим отделением обособленного структурного подразделения № 1 Подольской областной клинической больницы Марина Юрьевна Николаева.

Терапевт осматривает пациента и делает назначения. При необходимости врач оформляет листок временной нетрудоспособности, а при наличии показаний выдает направление к узкопрофильному специалисту.

Для посещения поликлиники необходимы паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.