В Подольске вакцинировали от гриппа почти 80% жителей

В Подольске привили от гриппа почти 135 тыс. взрослых жителей это 78% от плана в текущем году. Взрослое население прививают вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М». До конца ноября жители округа могут бесплатно вакцинироваться в прививочных кабинетах поликлинических подразделений Подольской областной клинической больницы по 9 адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Медики проверяют состояние здоровья и делают прививки в медучреждениях на ул. Кирова, 27; ул. Батырева, 7; ул. Литейная, 40; ул. Бородинская, 22; бульв. 65-летия Победы, 10; ул. Ленинградская, 9; а также в микрорайоне Климовск на пр. 50 лет Октября, 21; Больничный проезд, 1 и в микрорайоне Львовский на Больничном проезде, 4а. Кабинеты работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 14:00.

Жители могут совместить поход в гипермаркет и сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации в ГМ «Глобус» по вторникам с 09:00 до 12:00, по пятницам с 17:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00. В ТЦ «Остров Сокровищ» по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00. В МФЦ на улице Кирова, 39 по четвергам с 09:00 до 13:00.

Всего в округе планируют привить 171 тыс. взрослых жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.