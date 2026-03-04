В Подольске открыли вторую операционную амбулаторного офтальмологического отделения

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подольской областной клинической больнице открыли вторую операционную в амбулаторном офтальмологическом отделении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Новый блок оснащен оборудованием премиального уровня, что дает возможность выполнять полный спектр вмешательств, вплоть до сложной витреоретинальной хирургии. По сути, сегодня это единственная государственная площадка в Подмосковье, где в таком объеме проводят операции на заднем отрезке глаза», — сказал Артамонов.

Запуск второй операционной — закономерный этап развития. Отделение начало работу в июле 2024 года по инициативе главного врача больницы Вардана Геворкяна и сразу стало востребованным. В 2025 году здесь выполнили около 3 тысяч операций, а только за первые два месяца 2026-го — уже 600. К нам приезжают жители всего юга Подмосковья, соседних регионов и Москвы.

Помощь оказывают шесть высококвалифицированных хирургов — пять специалистов и заведующий отделением, профессор, доктор медицинских наук Алексей Егоров. Важная особенность — формат дневного стационара: после вмешательства пациенты находятся под наблюдением несколько часов и в тот же день возвращаются домой. Это удобно для людей и рационально с точки зрения организации работы. Все процессы выстроены максимально эффективно.

Григорий Артамонов отметил, что в округе продолжат системно укреплять сферу здравоохранения округа, чтобы современная высокотехнологичная помощь оставалась доступной каждому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.