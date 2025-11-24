В Подольске около 50 студентов стали донорами крови

В Подольске 24 ноября в подольском подразделения Московского областного центра крови прошла молодежная акция «Стань донором крови». В ней приняло участие около 50 студентов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята пришли в центр с паспортом и СНИЛС, чтобы совершить добрый поступок.

«Первый раз сдал кровь в 2016 году. Сейчас у меня уже 45 донаций, и я горжусь этим опытом. За эти годы видел, как развивается донорское движение, как все больше людей присоединяются к нему. В декабре должен получить знак почетного донора. Для меня это не просто награда, а символ ответственности и солидарности. Хочу, чтобы как можно больше людей присоединились к донорскому движению. Это совсем не страшно, процедура проходит комфортно и безопасно, а ощущение, что ты помог кому‑то, остается надолго», — сказал руководитель подольского отделения «Волонтеров Подмосковья» Александр Шаповалов.

Акция «Стань донором крови» является добровольной инициативой и дает возможность помочь тем, кто нуждается в переливании крови.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.