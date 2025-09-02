В Подольске началась вакцинация взрослого населения от гриппа

В Подольскую областную клиническую больницу привезли 30 тыс. доз вакцин от гриппа. С начала сентября во всех поликлиниках округа можно будет сделать прививку от гриппа, ОРВИ и пневмококка препаратами отечественного производства «Флю-М» и «Совигрипп». Вакцины содержат актуальные штаммы гриппа А H1N1, H3N2 и вирус гриппа B. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вакцина действует мягко, но эффективно. Иммунизация необходима людям призывного и старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, медработникам, педагогам и работникам социальной сферы. Воздержаться от прививки необходимо в период болезни, обострения хронического заболевания, при тяжелой аллергической реакции на компоненты препаратов», — сказал врач-эпидемиолог ПОКБ Ирина Каширина.

Это первая партия препаратов, недостатка в вакцине не будет. Для создания в округе коллективного иммунитета вакцинироваться должны порядка 160 тыс. жителей.

В августе первая партия вакцины отечественного производства «Ультрикс Квадри» объемом 18 тысяч доз поступила в Подольскую детскую больницу. Препарат формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, а защита сохраняется до 12 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.