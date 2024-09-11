В Подольске более 5 тыс человек вакцинировали от гриппа

В Подольске в ходе сезонной прививочной кампании против гриппа вакцинировали 5 170 человек, из них 1 818 граждан старше 60 лет. Всего до конца ноября планируют сделать прививки 163 296 жителям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вакцины «Флю-М» и «Совигрипп» предлагают во всех поликлиниках округа, прививки можно сделать в будни с 08:00 до 20:00, по субботам с 08:00 до 14:00. Также весь сентябрь прививают в парке имени Виктора Талалихина во время выездных диспансеризаций по субботам с 10:00 до 13:00.

Формируется график выездов медиков на предприятия, от руководителей принимают заявки.

Власти округа рекомендовали воспользоваться такой возможностью, потому что вакцинация снижает заболеваемость на 90%, а выплаты по листкам временной нетрудоспособности и потери на производстве — на 57%. Экономическая эффективность вакцинации против гриппа для предприятия на каждый вложенный рубль составляет от 10 до 25 рублей. При этом для создания коллективного иммунитета против гриппа охват прививками работающих на предприятии должен составлять от 40 до 75%.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.