В Подольске 18 и 24 апреля будут работать выездные пункты диспансеризации

В городском округе Подольск продолжают работать выездные пункты диспансеризации и вакцинации. Так, жители округа смогут проверить свое здоровье и сделать прививку 18 и 24 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Первый этап диспансеризации — это:

опрос (анкетирование), измерение роста, массы тела;

измерение артериального давления;

исследование уровня общего холестерина и глюкозы в крови;

определение относительного сердечно-сосудистого риска;

электрокардиография в покое;

измерение внутриглазного давления.

По результатам обследований в случае необходимости жителей приглашают на второй этап диспансеризации. При этом предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Регулярное прохождение диспансеризации может помочь обнаружить патологии на ранней стадии и вовремя начать лечение.

Стоит отметить, что 153 912 подольчан прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в прошлом году. У многих пациентов благодаря проведенным исследованиям выявили заболевания на ранней стадии.

В ходе профилактических мероприятий 598 пациентам диагностирован сахарный диабет. Онкопатология обнаружена у 110 пациентов. У 2 240 человек впервые выявлена гипертония, а у 1 023 — заболевания дыхательной системы.

Почти половина пациентов, прошедших первый этап диспансеризации, направлены на дообследование.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.