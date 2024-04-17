В Подольске 18 и 24 апреля будут работать выездные пункты диспансеризации
Фото - © Сайт администрации г.о. Подольск
В городском округе Подольск продолжают работать выездные пункты диспансеризации и вакцинации. Так, жители округа смогут проверить свое здоровье и сделать прививку 18 и 24 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.
Первый этап диспансеризации — это:
- опрос (анкетирование), измерение роста, массы тела;
- измерение артериального давления;
- исследование уровня общего холестерина и глюкозы в крови;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска;
- электрокардиография в покое;
- измерение внутриглазного давления.
По результатам обследований в случае необходимости жителей приглашают на второй этап диспансеризации. При этом предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт.
Регулярное прохождение диспансеризации может помочь обнаружить патологии на ранней стадии и вовремя начать лечение.
Стоит отметить, что 153 912 подольчан прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в прошлом году. У многих пациентов благодаря проведенным исследованиям выявили заболевания на ранней стадии.
В ходе профилактических мероприятий 598 пациентам диагностирован сахарный диабет. Онкопатология обнаружена у 110 пациентов. У 2 240 человек впервые выявлена гипертония, а у 1 023 — заболевания дыхательной системы.
Почти половина пациентов, прошедших первый этап диспансеризации, направлены на дообследование.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.