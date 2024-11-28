В подмосковный онкодиспансер поступили 2 современных аппарата ИВЛ

В Московский областной онкологический диспансер в отделение реанимации и интенсивной терапии поступило 2 современных аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В процессе лечения у онкологических пациентов может возникать ряд осложнений, которые требуют проведения искусственной вентиляции легких и благодаря новому оборудованию, мы теперь обладаем возможностью проводить не только длительную терапию, но и безопасно отлучать пациентов от аппаратов ИВЛ. Высокоточный мониторинг и анализ широкого спектра показателей, их четкая интерпретация для принятия врачебных решений в режиме реального времени повысят эффективность лечения и выживаемость тяжелых больных в несколько раз», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии областного онкодиспансера Анна Светогор.

Московский областной онкологический диспансер — это ведущее специализированное лечебное учреждение Московской области 3 уровня, оказывающее современную специализированную, в том числе высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.