В подмосковных Котельниках продолжается неделя поддержания иммунитета

С 24 февраля по 2 марта в России проходит неделя поддержания и укрепления иммунитета. Врач-терапевт Анна Бончукова напоминает пациентам, что иммунная система — это естественный защитный механизм организма, который оберегает его от вторжения вредных микроорганизмов, вирусов и клеток, сообщаетпресс-служба Минздрава Подмосковья.

Однако неправильный образ жизни может привести к ослаблению иммунитета.

«Нарушение работы иммунной системы может привести к повышенной восприимчивости к болезням, учащению рецидивов и более тяжелому протеканию различных заболеваний. Чтобы иммунная система функционировала эффективно, ее необходимо постоянно поддерживать в «боевой готовности». Для этого следует придерживаться нескольких простых рекомендаций. Прежде всего, важно придерживаться правильного питания. Не менее значимым аспектом является здоровый образ жизни. Физические упражнения, такие как бег, плавание, гимнастика, занятия на тренажерах, пешие прогулки и закаливающие процедуры, в сочетании с разумными нагрузками, благотворно сказываются на работе иммунной системы», — рассказала Бончукова.

Специалист отметила, что на иммунитет негативно влияют нездоровый образ жизни, такие как употребление алкоголя, курение, недостаток физической активности), стрессы, депрессия, раздражительность, усталость и плохой сон, неблагоприятные экологические условия и несбалансированное питание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.