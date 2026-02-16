В подмосковные больницы поставят 76 холтеров в 2026 году

В 2026 году в медицинские учреждения Московской области поступят 76 аппаратов для непрерывного мониторинга работы сердца на сумму более 58 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медицинских организациях Подмосковья продолжается обновление оборудования. В 2026 году для больниц региона закупят 76 холтеров — аппаратов для круглосуточной регистрации работы сердца. Общая стоимость закупки превысит 58 млн рублей.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона отметил, что такие устройства необходимы для своевременного выявления нарушений сердечного ритма, постановки точного диагноза и назначения эффективного лечения.

Новое оборудование поступит в 21 медицинское учреждение, среди которых Чеховская, Наро-Фоминская, Видновская, Жуковская, Долгопрудненская, Люберецкая и другие больницы. Поставка техники осуществляется по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.