В подмосковном Центре травматологии и ортопедии прошел день открытых дверей

В Центре травматологии и ортопедии Жуковской больницы прошел второй день открытых дверей, сообщает Минздрав Подмосковья.

Более 60 человек, среди которых были жители Подмосковья и других регионов, пришли в центр. 52 человека из них в дальнейшем пройдут там оперативное лечение.

«Все желающие смогли получить консультации у ведущих врачей-травматологов-ортопедов, а также посетить с экскурсией центр травматологии и ортопедии. Подобные мероприятия в Жуковской ОКБ для жителей будут регулярными», — рассказала главный врач Жуковской больницы Лилия Бусыгина.

Посетители мероприятия могли не только узнать о возможностях центра, но и задать вопросы специалистам о болях в коленях, бедрах, плечах, голеностопах и стопах. Подобные мероприятия в больнице будут проводиться регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.