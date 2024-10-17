В подмосковном центре реабилитации «Ясенки» открыто новое направление

С 2023 года участники специальной военной операции проходят реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки», сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В нашем передовом центре реабилитации участников СВО «Ясенки» уже получили помощь почти 300 бойцов. Центр постоянно модернизируется, закупается новейшее оборудование, специалисты проходят обучения. На днях мы запустили новое лечебное направление в центре, которое значительно улучшит качество диагностики и лечения наших ребят», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что теперь в центре открыт кабинет вегетативно-резонансной диагностики и биорезонансной терапии. Эта аппаратная диагностика позволяет выявить первопричину болезненного состояния, уточнить наличие и характер инфекций в организме, а также увидеть все возможные функциональные отклонения и болезненные реакции в тканях органов.

Врачи центра прошли специализированное обучение, что позволяет не только эффективно диагностировать, но и разрабатывать индивидуальные планы лечения для каждого бойца. После диагностики выдается подробная распечатка с результатами обследования и рекомендациями по лечению, питанию и коррекции образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.