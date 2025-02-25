В подмосковном центре крови установили морозильную камеру для хранения плазмы

В Московском областном центре крови введена в эксплуатацию морозильная низкотемпературная камера объемом 10 тыс. литров для хранения донорской плазмы. Оборудование позволяет хранить донорскую плазму при постоянной температуре минус 35 градусов до трех лет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сама камера разделена на две независимые морозилки по 5 тыс. литров каждая, которые имеют систему автоматического управления температурным режимом и резервный источник питания.

«Донорская плазма необходима для оказания медицинской помощи пациентам с кровопотерей. Также она применяется при производстве лекарственных препаратов. Благодаря введению в работу морозильной низкотемпературной камеры, Московский областной центр крови сможет формировать и поддерживать необходимый запас компонентов крови длительного хранения с учетом потребностей региона, что повысит уровень готовности всей службы крови. Всего на закупку оборудования было выделено 93 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений службы крови Московской области можно на сайте. Телефон координационного центра донорства крови 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.