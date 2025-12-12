В подмосковном центре им Рошаля прошла мультидисциплинарная конференция по хирургии

Сегодня в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля состоялась масштабная научно-практическая конференция «Мультидисциплинарный подход в детской хирургии». Мероприятие объединило более 100 очных участников и более 150 специалистов, подключившихся к онлайн-трансляции, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Конференцию открыли заместитель Председателя Правительства — Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, главный внештатный детский хирург Минздрава России Дмитрий Морозов, член-корреспондент РАН Сергей Яцык и директор Детского центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

«Данная конференция призвана стать площадкой для обмена передовым опытом и знаниями. Она важна не только для опытных врачей, но и для молодых специалистов, ординаторов и педиатров, начинающих свой профессиональный путь. Отдельный крупный блок программы посвящен роли среднего медицинского персонала, чья работа в операционных и при проведении лечебных процедур является неотъемлемой частью успешной командной работы», — сказал зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В центре внимания участников были актуальные вопросы диагностики и лечения хирургических патологий и травм у детей, включая повреждения области головы и шеи, а также острые состояния, требующие совместных усилий специалистов разного профиля. Особый интерес вызвал обмен опытом ведения сложных клинических случаев в условиях многопрофильной клиники и поиск путей оптимизации диагностики в экстренных ситуациях, когда время играет критическую роль.

«Насыщенная научная программа включила обсуждение новейших методик, среди которых — малоинвазивные и роботизированные технологии. Своим уникальным опытом поделились лидеры в области хирургии, а также коллеги из других регионов России. Команда нашего Центра представила накопленные достижения и высокотехнологичные разработки, направленные на сохранение здоровья детей», — сказала директор ДНКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.