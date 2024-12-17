В подмосковном селе Новогуслево пройдет консультация с врачом-неврологом

18 декабря мобильный медицинский комплекс с медиками приедет в село Новогуслево. Врач-невролог Талдомской больницы М. Катаева проведет прием жителей и даст консультации по здоровью и профилактике заболеваний. Мобильная бригада будет работать с 9:00 до 13:00. Предварительная запись пациентов — у медработника в сельском ФАПе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Без документов прием пациентов и вакцинация будут невозможными.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов, считает, что встреча с врачами должна быть у каждого человека регулярной вне зависимости от места жительства.

Доктор напомнил, что сейчас пройти диспансеризацию и вакцинацию можно в любой будний день, а также в единый день диспансеризации, который проходит обычно по субботам в поликлиниках и ФАПах Талдомского округа.

Все результаты обследования можно будет увидеть в личном кабинете на портале «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.