В Подмосковном онкодиспансере рассказали о факультете сестринского дела

На дне открытых дверей университета им. Вернадского заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович рассказал будущим абитуриентам о факультете «Сестринское дело». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Данный факультет открыли в сентябре текущего года, что позволит подготовить квалифицированных специалистов для дальнейшего сотрудничества.

«Преподавателями факультета стали специалисты Московского областного онкологического диспансера, которые в течении обучения станут наставниками и помощниками в дальнейшей работе. Практику студенты будут проходить на базе нашего медицинского учреждения под руководством наших опытных медицинских сестер и хотелось бы отметить, что в нашем диспансере 188 медсестер имеют высшую категорию, что говорит об их высоким профессионализме», — сказал Колтович.

Миссия университета Вернадского — подготовка высококвалифицированных кадров, способных эффективно работать в изменяющихся условиях глобального рынка, воспитание социально активных граждан, патриотов, участие в обеспечении максимального раскрытия личностного потенциала, профилактике девиаций и конфликтов, содействие достижению высоких показателей социально-экономического развития сельских территорий и малых городов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.