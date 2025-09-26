В подмосковном онкодиспансере прошла донорская акция

В Московском областном онкологическом диспансере состоялась донорская акция, которая объединила неравнодушных людей в стремлении помочь пациентам, нуждающимся в переливании крови. Это мероприятие стало значимым событием, подчеркивая важность регулярного пополнения запасов крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Организация донорской акции была тщательно продумана: сотрудники отделения переливания крови обеспечили комфортные условия для доноров. Перед началом процедуры каждый донор проходил обязательный медицинский осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Каждый участник внес свой вклад в спасение жизней и доказал: вместе мы можем многое изменить к лучшему», — поделился зам. главврача по хирургической помощи областного онкодиспансера Алексей Колтович.

Донорская акция в онкологическом диспансере — это яркий пример того, как простое желание помочь может превратиться в реальную поддержку для тех, кто борется за свою жизнь. Отделение переливания крови является важным звеном в обеспечении безопасности донорства и трансфузионной терапии в структурных подразделениях Московского областного онкологического диспансера и работает с момента открытия медучреждения в 1966 году.

Отделение переливания крови онкодиспансера работает со вторника по пятницу с 8:00 до 11:00. По всем вопросам можно обратиться по номеру: 8 (495) 521-56-38.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.