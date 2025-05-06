В подмосковном онкодиспансере появился новый маммограф

Первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза теперь доступен жителям Балашихи. Эта функция обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения, что необходимо для точной диагностики и выявления ранних стадий рака молочной железы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цифровой рентгеновский маммограф позволяет получить трехмерное изображение молочной железы, благодаря оптимизированному алгоритму 3D-реконструкции. Он позволяет снизить необходимость проведения таких дополнительных исследований, как прицельная маммография и дополнительные укладки.

Конструкция аппарата позволяет рентгеновской трубке двигаться по дуге вокруг молочной железы и делать до 25 экспозиций под разными углами.

Специализированное программное обеспечение АРМ рентгенолаборанта обрабатывает полученные снимки и реконструирует трехмерное изображение молочной железы с настраиваемой толщиной среза. Это позволяет улучшить процесс диагностики заболеваний, снизить число ложноположительных диагнозов и дополнительных исследований. Также повышается скорость проведения исследований, а процедура для пациента становится менее болезненной.

Также маммограф имеет легкосъемную стереотаксическую приставку. Это позволяет проводить на аппарате как стандартные скрининговые исследования, так и биопсию.

Таким образом, дозовая нагрузка на пациента снижается, а специалист может моментально видеть и работать со снимками на экране и корректировать точки прицеливания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга. «Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.