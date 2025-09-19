В подмосковном онкодиспансере появилось оборудование для лабораторных исследований

Современная медицина не стоит на месте, и каждое нововведение в этой области открывает новые горизонты для диагностики и лечения. В Московский областной онкологический диспансер поступил новый гематологический анализатор, что стало значимым событием для медицинского сообщества региона, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Внедрение нового оборудования в практику Московского областного онкологического диспансера предоставляет пациентам ряд преимуществ. Прежде всего, это сокращение времени ожидания результатов анализа. Быстрая диагностика позволяет врачам оперативно корректировать схемы лечения и повышать его эффективность. Кроме того, высокая точность измерений снижает риск диагностических ошибок, что особенно важно при лечении онкологических заболеваний. Благодаря этому пациенты могут быть уверены в качестве предоставляемых медицинских услуг», — рассказала заведующая клиники-диагностической лабораторией областного онкодиспансера Наталья Агафонова.

Поступление гематологического анализатора в Московский областной онкологический диспансер — это шаг вперед в развитии региональной медицины. Современные технологии позволяют улучшить качество диагностики и лечения пациентов, а также повышают уровень доверия к медицинским учреждениям. Внедрение таких инноваций свидетельствует о стремлении к постоянному развитию и совершенствованию системы здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.