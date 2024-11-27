сегодня в 17:32

В подмосковном онкодиспансере подвели итоги работы за 2024 год

В Московском областном онкологическом диспансере подвели итоги работы первичной профсоюзной организации медучреждения за текущий год. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Основной целью профсоюзной организации является защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых прав и интересов членов организации в самых различных областях — условий оплаты труда, охраны здоровья и многих других.

«За 2024 год профактивисты провели заседания по вопросам контроля соблюдения коллективного договора, социально-экономическим вопросам, информационной и культурно-массовой работе, охране труда и многим другим. Большое внимание уделяется организации и проведению культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий», — рассказал председатель первичной профсоюзной организации областного онкодиспансера Борис Скибенко.

Результаты работы первичной профсоюзной организации за 2024 год были признаны удовлетворительными, утверждена смета доходов и расходов по профсоюзному бюджету на 2025 год. Конференция также определила перспективы работы профсоюзной организации на предстоящий период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.