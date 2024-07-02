В подмосковной деревне Селиваниха открылся ФАП после ремонта

В Егорьевске после ремонта начал прием пациентов фельдшерско-акушерский пункт в деревне Селиваниха. Медицинскую помощь в ФАПе смогут получать жители деревень Селиваниха, Пантелеево, Сурово, Батраки и Фирстово. Всего он будет обслуживать почти 1,5 тыс. человек, в том числе детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Прием в ФАПе ведет фельдшер. Также запланированы выезды узкопрофильных специалистов и врача общей практики. В ФАПе можно пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Помимо этого, фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниям. Пациентам доступны телемедицинские консультации и выдача льготных лекарственных препаратов», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Записаться на прием к фельдшеру в Селиваниховский ФАП можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.