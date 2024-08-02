В Подмосковье женщина родила двух детей в один день с разницей в три года

Дважды роженица Люберецкого родильного дома Алла Калугина удивила всю семью, родив второго малыша в одну и ту же дату, что и первого ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Вторая дочь Кира появилась на свет 28 июля 2024 года. Малышка родилась естественным путем. Ростом 52 см и весом 3430 гр. здоровой девочкой. Первую дочь Еву Алла родила ровно три года назад, в тот же месяц того же дня — 28 июля 2021 года. По заверению молодой мамы, супруги не планировали такие даты, и произошло это случайно.

«Двух своих дочек я родила естественным путем. Благодарна специалистам Люберецкого родильного дома за внимательное и чуткое отношение, поддержку и профессионализм. Теперь уже точно не удивлюсь, если спустя года снова вернемся к вам за третьим ребенком, который родится в ту же дату, что и мои девочки», — сказала молодая мама.

В Московской области при рождении ребенка родители могут получить выплату на приобретение средств, предназначенных для ухода за новорожденными, или готовый подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.