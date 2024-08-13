В Подмосковье ждут на донацию жителей со II и IV отрицательной группой крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 12 августа 2024 года. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На этой неделе медицинским учреждениям Подмосковья нужна 2 отрицательная и 4 отрицательная группы крови. Жители региона с этими группами крови могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске», — сказал врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Донором может стать каждый гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами службы крови перед донацией.

Чтобы донация прошла максимально комфортно и успешно, рекомендуем придерживаться донорской диеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.