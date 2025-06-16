В Подмосковье ждут доноров со II и IV отрицательными группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 16 июня. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Приглашаем доноров со II и IV отрицательными группами крови. Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этой группой крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00.

Обращаем внимание, что ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково»(ул. Новая Фабрика, 8) перешли на 6-дневный режим работы (пн-суб). В ОСП «Подольск» (ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево»(ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская. Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.