В Подмосковье ждут доноров с IV положительной и I отрицательной группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 19.08.2025. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Приглашаем доноров с IV положительной и I отрицательной группами крови. III и IV отрицательные группы также нуждаются в пополнении запасов. Благодаря вам медики спасают жизни пациентов с сильными кровопотерями и ожогами, онкобольных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Московский областной центр крови можно посетить ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково»(ул. Новая Фабрика, 8) работают с понедельника по субботу. В ОСП «Подольск»(ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево»(ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская. Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Дополнительно сообщаем о выездной донорской акции в Подмосковье. 21 августа она состоится в Балашихе в спортивном комплексе «Орион» по адресу: мкр. Железнодорожный ул. Пионерская, д. 1а. Время проведения с 9:00 до 12:00. Без предварительной записи.Чат для доноров Балашихи. Дополнительная информация всегда доступна в телеграм-канале Доноры Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.