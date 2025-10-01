В Подмосковье ждут доноров с IV группой крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 30 сентября. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Приглашаем доноров с IV положительной и отрицательной группами крови. Благодаря неравнодушию и участию доноров врачи ежедневно помогают пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденным малышам с врожденными патологиями и людям, страдающим серьезными болезнями крови», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Московский областной центр крови можно посетить ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково» (ул. Новая Фабрика работают с понедельника по субботу. В ОСП «Подольск» (ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево» (ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская. Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Дополнительно сообщаем о выездных донорских акциях в Подмосковье. 6 октября: г. Дубна, ДК «Октябрь», пл. Космонавтов, д.1. Запись на акцию откроется 3 октября по телефону: +7 (496) 217-04-00, доб. 0787 с 09:00 до 20:00 и будет вестись до 5 октября.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.