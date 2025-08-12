В Подмосковье ждут доноров с I отрицательной группой крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 12.08.2025. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служа Минздрава Подмосковья.

«Приглашаем доноров с I отрицательной группой крови. IV положительная и отрицательная группы также нуждаются в пополнении запасов. Благодаря вам медики спасают жизни пациентов с сильными кровопотерями и ожогами, онкобольных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Московский областной центр крови можно посетить ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково»(ул. Новая Фабрика, 8) работают с понедельника по субботу. В ОСП «Подольск»(ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево»(ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская. Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

О выездных донорских акциях в Подмосковье. 14 августа она состоится в Талдоме в Молодежном центре «Выбор», ул. Шишунова, д. 5. Время проведения с 9:00 до 12:00. По предварительной записи по телефону 8 (496) 217-04-00 (доб. 0787). Запись открыта.

15 августа в Домодедово, Молодежный центр «Победа», пл. 30-летия Победы, д. 2. Время проведения с 9:00 до 12:00. Без предварительной записи.

15 августа откроется и запись на донорскую акцию в Дубне, которая пройдет 18 августа по адресу: Универсальная Библиотека ОИЯИ им. Блохинцева, улица Блохинцева, д. 13/7. Время проведения с 9:30 до 12:00. Запись по телефону — 8 (496) 217-04-00 (доб. 0787).

Дополнительная информация всегда доступна в телеграм-канале Доноры Подмосковья

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.