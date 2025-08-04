В Подмосковье ждут доноров с I и III отрицательными группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 4 августа. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Приглашаем доноров с I и III отрицательными группами крови. II и IV отрицательные группы также нуждаются в пополнении запасов. Благодаря вам медики спасают жизни пациентов с сильными кровопотерями и ожогами, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отмечает заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этой группой крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково» (ул. Новая Фабрика, 8) работают с понедельника по субботу. В ОСП «Подольск» (ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево» (ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская.

Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Дополнительно сообщаем о выездных донорских акциях в Подмосковье. 6 августа она состоится в Люберцах, МФК «Триумф», ул. Смирновская, дом № 4. Время проведения — с 9:00 до 12:00. Без предварительной записи. Чат для доноров Люберец.

7 августа пройдет акция в Мытищах, во Дворце культуры «Яуза» (улица Мира, 2а) с 9:00 до 12:00. Предварительная запись открыта на сайте Чат для доноров Мытищ.

7 августа на сайте «Доноры Подмосковья» откроется запись на донорскую акцию в Электростали, которая пройдет 11 августа по адресу: Молодежный центр, ул. Карла Маркса, дом № 23 Время проведения — 9.00 —12.00 Чат для доноров Электростали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.