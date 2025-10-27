В Подмосковье ждут доноров с I и II отрицательными группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 27 октября. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Приглашаем доноров с I и II отрицательными группами крови. Запись на сдачу цельной крови не требуется. Но ваш вклад решает все! Благодаря неравнодушию и участию доноров врачи ежедневно помогают пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденным малышам с врожденными патологиями и людям, страдающим серьезными болезнями крови», — отмечает заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Московский областной центр крови можно посетить ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково» (ул. Новая Фабрика работают с понедельника по субботу. В ОСП «Подольск» (ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево» (ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская. Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Дополнительно сообщаем о выездных донорских акциях в Подмосковье. Время начала: с 9:00 до 12:00. 29 октября: г. Озеры, МАУ ДО ФСН «Озеры», Болотный пер., д. 4. Без предварительной записи; 30 октября г. Электросталь, МУ по работе с молодежью «Молодежный центр», ул. Карла Маркса, д. 23. Запись на сайте открылась 27 октября в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.