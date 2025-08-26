В Подмосковье ждут доноров с 1, 2 отрицательной и 4 положительной группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 26 августа. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Приглашаем доноров с I, II отрицательной и IV положительной группами крови. III и IV отрицательные группы также нуждаются в пополнении запасов. Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — отмечает заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Московский областной центр крови можно посетить ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково» (ул. Новая Фабрика, 8) работают с понедельника по субботу. В ОСП «Подольск»(ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево»(ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская. Ближайшая — 30 августа. Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Дополнительно сообщаем о выездных донорских акциях в Подмосковье. 27 августа — в Можайск, Дворец спорта «Багратион», ул. Мира, д. 15; 29 августа — г. Шатура, МАУ ДО «Спортивная школа города Шатура», пр-кт Ильича, дом № 65 и г. Солнечногорск, «Городской центр народного творчества и досуга «Лепсе», ул. Красная, 113, 1 этаж. Время проведения акций с 9:00 до 12:00. Дополнительную информацию можно узнать в телеграм-канале Доноры Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.